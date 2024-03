Augsburg

06:30 Uhr

Geschenke zum Fest: Ist Ostern das zweite Weihnachten geworden?

Plus Ein paar bunte Eier und ein Schokohase? Damit kann man bei vielen Kindern zu Ostern nicht mehr punkten. Eine Psychologin und eine Professorin über Geschenke zum Fest.

Von Katharina Indrich

Ostern, das war früher eine klare Sache. Ein Schokohäschen, ein paar von Mama selbst gefärbte Eier, vielleicht noch eine Handvoll Schokoeier, die der Hase hinter der Regentonne, im Blumenbeet oder der Gartenhütte versteckt hatte – fertig. Hört man sich heute in Elternkreisen um, so drängt sich der Eindruck auf, dass Ostern mittlerweile, was die Geschenke anbelangt, schon fast an Weihnachten heranreicht. Da ist die Rede von Kitakindern, die schon kurz nach Aschermittwoch damit beginnen, Wunschzettel für den Osterhasen zu verfassen. Von Schülern, die Spielzeugkataloge wälzen und ihre Eltern noch einmal darauf aufmerksam machen, welche Dinge das Christkind zu Weihnachten vergessen hat und die nun doch der Hase bringen könnte.

Geschenke zu Ostern: Heute soll der Hase die Spielekonsole bringen

Dass Ostern immer mehr zum zweiten Weihnachten mutiert, diesen Eindruck hat auch die Psychologin Sabine Silaschi-Fuchs, die in der Erziehungsberatungsstelle der Katholischen Jugendfürsorge tätig ist. Sie selbst kann sich noch gut an ihre eigene Kindheit erinnern, in der es zum Osterfest ein paar Schokoladeneier gab. "Später war es dann vielleicht das Fahrrad, was ja von der Jahreszeit her Sinn gemacht hat", sagt sie. Doch mittlerweile, so weiß sie aus den Beratungen, werden die Wünsche und Erwartungen der Kinder immer größer. Ein neues Handy, eine Spielekonsole – die Psychologin erlebt, dass Eltern hier zunehmend unter Druck stünden. Dem standzuhalten, sei mitunter nicht einfach.

