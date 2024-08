Geschlossenes Augsburger Rathaus irritiert die Besucher

Als Rita Eckert im Dezember vergangenen Jahres den Augsburger Christkindlesmarkt besucht hat, war sie fasziniert vom goldenen Schein, der aus dem Rathaus herausdrang. Doch für einen Besuch des Goldenen Saales habe die Zeit damals nicht gereicht. Heute sollte es so weit sein. Zusammen mit ihren Kolleginnen aus einer Zahnarztpraxis in Nennslingen ist sie an diesem heißen Augusttag auf dem Betriebsausflug unterwegs. Doch als sie ins Rathaus wollen, ist die Tür verschlossen. Dass das Meisterwerk von Elias Holl für eine umfassende Renovierung bis zum Frühjahr 2026 gesperrt sein wird, war ihnen nicht klar. „Jetzt sind wir schon ein bisschen enttäuscht“, sagt Rita Eckert, bevor die Gruppe weiterzieht.

Katharina Indrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bernhard Maurmeir Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis