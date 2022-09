"Gesicht der Augsburger Feuerwehr" bewirbt sich für Posten des Kreisbrandrats

Friedhelm Bechtel ist von der Berufsfeuerwehr Augsburg kaum wegzudenken. Nun will er Kreisbrandrat werden, ebenso wie ein anderer Augsburger.

Wenn es um Brände, Risiken durch Feuer, Unfälle und Bergungen, um Menschenrettung oder sogar um die Rettung von Tieren geht, ist Friedhelm Bechtel immer ein kompetenter Ansprechpartner. In seinen bisher 33 Jahren bei der Berufsfeuerwehr hat der gebürtige Augsburger, der im Einsatzleitdienst tätig ist, viel Erfahrung gesammelt. Als jahrelanger Pressesprecher weiß er zu kommunizieren und wie wichtig Transparenz ist. Er ist das Gesicht der Augsburger Feuerwehr - in zahlreichen Berichten und TV-Beiträgen. Nun bewirbt sich der 55-Jährige für eine neue Aufgabe.

Es geht um die Stelle des neuen Feuerwehrchefs im Augsburger Land. Am 26. Oktober werden die Kommandanten der Kreisfeuerwehren entscheiden, wer die Nachfolge des langjährigen Kreisbrandrats Alfred Zinsmeister antreten soll. Neben Bechtel ist ein weiterer Augsburger Kandidat im Rennen. Es handelt sich um Thomas Reichel, der Beamte ist aktuell Kreisbrandinspektor und stellvertretender Kreisbrandrat im Landkreis. Neben dieser Tätigkeit hat sich Reichel in Augsburg auch als Vorsitzender des Trägervereins für das Feuerwehrmuseum in Kriegshaber einen Namen gemacht, das er mit aus der Taufe gehoben hat. Der gebürtige Treuchtlinger, der einst berufsbedingt nach Augsburg zog und sich dort der Freiwilligen Feuerwehr Kriegshaber anschloss, gilt ebenso als ein leidenschaftlicher, erfahrener Feuerwehrmann. Landrat Martin Sailer (CSU) betont, dass ihn beide Kandidaten fachlich und persönlich überzeugt haben.

Thomas Reichel, aktuell Kreisbrandinspektor, ist einer der beiden Kandidaten. Foto: Julia Pietsch

Friedhelm Bechtel sieht der Wahl, bei der 132 Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehren wählen dürfen, mit Spannung entgegen. Für ihn wäre die Stelle eine neue, große Herausforderung, sagt er und erklärt, was ihn antreibt: "Alles, was ich an Erfahrung und Ausbildung in den vielen Jahren lernen durfte, möchte ich gerne weitergeben."

Bechtel bliebe der Berufsfeuerwehr Augsburg erhalten

Er wolle den Kommandanten mit Rat und Tat zur Seite stehen, sich dabei aber nicht aufdrängen. "Ich will das Miteinander fördern und motivieren, sodass alle stolz sind auf die Landkreis-Feuerwehren." Sollte Bechtel gewählt werden, berichtet er, werde er für die ehrenamtliche Position zu 50 Prozent freigestellt. Der Augsburger Berufsfeuerwehr bleibe er aber auf jeden Fall erhalten, versichert der Brandrat.

