Gespräch mit Stadt: Betreiber will Augsburger Kahnfahrt an Ostern öffnen

Plus Nun doch: Bela Balogh will die Augsburger Kahnfahrt unter beschränkten Nutzungsbedingungen öffnen. Vorausgegangen war ein Gespräch zwischen ihm und der Stadt.

Von Stefan Krog, Ina Marks

Das Gespräch über die Zukunft der Kahnfahrt hat wohl an die zwei Stunden gedauert. Am Freitag haben sich Liegenschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU) und Vertreter der Bauverwaltung mit Kahnfahrt-Betreiber Bela Balogh zusammengesetzt. Der Wirt hatte dabei Rechtsanwalt Bernhard Hannemann an seiner Seite. "Wir sind alle positiv gestimmt aus der Runde herausgegangen, dass wir Lösungen finden werden", sagte der Jurist danach. Und – Balogh habe eine Entscheidung getroffen.

Zuletzt sei sein Mandant an einem Punkt angelangt gewesen, an dem er eigentlich kapitulieren wollte. "Aber diesen Punkt hat er überschritten. Herr Balogh sieht es als seine Aufgabe an, die Kahnfahrt zu erhalten und weiterzumachen." Wie berichtet will die Stadt das nicht genehmigte Gastgebäude Ende des Jahres abreißen. Kurzfristig drängender ist der fehlende zweite Fluchtweg vom Gelände. Bislang hatte Balogh das Angebot der Stadt, nach dem er die Außengastronomie mit der Begrenzung auf maximal 60 Gäste sowie den Bootsverleih betreiben könnte, abgelehnt. Nun wird er laut seines Anwaltes doch den Antrag auf Weiternutzung stellen. Balogh plant, die Kahnfahrt an Ostern in Betrieb zu nehmen. Bei der Stadt wartete man zuletzt auf den Antrag und hatte die Genehmigung bereits vorformuliert in der Schublade liegen.

