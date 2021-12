Gestärkt durch die Corona-Zeit: Pfarrer setzt sich als Traumatherapeut ein

Der evangelische Geistliche Frank Witzel will mit zwei Vorträgen dazu beitragen, dass Menschen seelisch gestärkt durch die weihnachtliche Corona-Zeit kommen.

Frank Witzels Begeisterung für das Motoradfahren und damit verbundene geistliche Events ist vielen Augsburgern noch aus dem Wirken des evangelischen Pfarrers im Citykirchen-Projekt "Annapunkt" bekannt. Dass er sich vor zehn Jahren bei der evangelischen Stiftung "Wings of Hope" zum Traumatherapeuten ausbilden ließ, dürfte weniger geläufig sein. Seine dabei erworbenen und an seiner bisherigen Stelle im Kleinwalsertal angewandten Kenntnisse möchte er jetzt auch in Augsburg umsetzen - nicht im Vier-Augen-Gespräch, sondern in einer größeren Runde an seiner neuen Pfarrstelle im Stadtteil Kriegshaber.

Augsburger Pfarrer: Der Advent als Zeit hoher Erwartungen

"Seelisch gut durch die Krisenzeit kommen. Traumapädagogische Impulse in St. Thomas in der weihnachtlichen Corona-Zeit" nennt Witzel die beiden jeweils knapp einstündigen Kurzvorträge, in dessen zweiten Teil auch Fragen, Impulse und Kommentare aus der Auftaktveranstaltung einfließen können. Bewusst hat der Pfarrer sein Angebot in den Advent gelegt. "Das ist eine Zeit mit hohen Erwartungen an Familie und Gemeinschaft", so Witzel. Erfüllten sich die Erwartungen nicht - gerade auch wegen Corona -, so würde dies Menschen oft an ihrem wunden Punkt treffen. "Nicht alle können lösungsorientiert damit umgehen."

Mit seinen Vorträgen will der Pfarrer dazu beitragen, dass seinen Zuhörerinnen und Zuhörern verstehen, was da geschieht, was mit ihnen in dieser gefühlsmäßig stark aufgeladenen Zeit passiert. Und so möchte Witzel zum Auftakt am Mittwoch, 8. Dezember, um 18 Uhr in die Psychotraumatologie anhand konkreter Herausforderungen der Corona-Pandemie einführen. Ort ist die St.-Thomas-Kirche in der Rockensteinsteinstraße 21, wo unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln (unter anderem FFP2-Maske und Kontakt-Dokumentation) Platz für 40 Interessierte ist. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Konkrete Krisenerfahrungen sind bei der Traumatherapie gefragt

Der zweite Abend am Freitag, 17. Dezember, ebenfalls um 18 Uhr in der St.-Thomas-Kirche, baut auf dem ersten auf, kann aber laut Veranstalter auch separat besucht werden. Hier sollen konkrete Krisenerfahrungen in anonymisierter Form bearbeitet werden. Wer will, kann dem Referenten unter der E-Mail-Adresse frank.witzel@elkb.de seine Erlebnisse oder Gefühle schildern.

Die Vorträge sind kostenlos und stehen allen Interessierten offen. Frank Witzel hofft auf eine rege Teilnahme. Damit könne ein wichtiger Beitrag zur Enttabuisierung seelischer Themen, Gefühls- und Kommunikationsprobleme geleistet werden, ist er überzeugt.

