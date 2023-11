Augsburg

vor 3 Min.

Gestiegene Gebühren: Wird Parken in Augsburg zum Luxus?

Plus Vergangenes Jahr erhöhte die Stadt die Tarife und erklärte das Gratis-Kurzzeitparken für beendet. Wie aber gestaltet sich die Situation in den Parkhäusern?

Von Jonas Klimm Artikel anhören Shape

Die Parkgebühren in Augsburg sind in den zurückliegenden Jahren gestiegen. Mitte 2022 hob die Stadt die Tarife auf öffentlichen Stellplätzen am Straßenrand von zwei Euro auf 2,60 Euro pro Stunde in der Kerninnenstadt und von 60 Cent auf einen Euro pro Stunde in Randbereichen an. Zudem fiel nach 13 Jahren die Semmeltaste weg. Diese hatte bis dahin ein kostenloses Kurzparken für eine halbe Stunde ermöglicht. Viele Parkhäuser in der Innenstadt sind mittlerweile bei den Preisen nachgezogen – deren Betreiber nennen vor allem gestiegene Kosten als Ursache.

"Wir haben im letzten Jahr unsere Einstelltarife erhöhen müssen", erklärt Markus Bruckner, Betreiber der Ernst-Reuter-Platz Parkgaragen auf Anfrage. Pro Stunde verlangt der Geschäftsführer aktuell 2,50 Euro. "Die Tarife für Dauerparker sind aber gleich geblieben." Laut Bruckner sind es die ersten Preisanpassungen seit 13 Jahren. Hauptgrund seien die gestiegenen Ausgaben. "Unsere Stromkosten haben sich verdreifacht." Natürlich schaue man aber auch auf die Preisentwicklungen bei anderen Betreibern; und die hätten zuletzt ebenfalls die Gebühren erhöht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen