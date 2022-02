Gesundheitsamt arbeitet Masse an Corona-Meldungen ab – dennoch gibt es Kritik

Plus Durch IT-Probleme und Personalausfälle hinkt das Augsburger Gesundheitsamt bei der Bearbeitung von Corona-Fällen hinterher. Trotz Verbesserungen wird nun Kritik laut.

Das Gesundheitsamt Augsburg kommt beim Nacharbeiten von Corona-Fallmeldungen ein Stück weit voran. Der Unterschied zwischen dem von der Stadt ermittelten (realistischen) Inzidenzwert und den aufgrund von Meldeverzögerungen verzerrten Zahlen des Robert-Koch-Instituts hat sich inzwischen halbiert. In den vergangenen Tagen gab es teils eine Differenz von 1000 zwischen den Werten, ist der Unterschied auf etwa 500 zusammengeschmolzen.