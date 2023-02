Gesundheitsmesse Gezial lockt zur Premiere Tausende Menschen

Fachkräftemangel beschäftigt die Gesundheitsbranche – und ist beim Augsburger Pflege- und Gesundheitskongress Gezial großes Thema. Das Format feiert Premiere.

Die Gesundheitsbranche in Augsburg ist durchaus divers, eines eint aber fast alle Einrichtungen: der Mangel an Fachkräften, gerade in der Pflege. Bei ihrer Premiere hat sich die Augsburger Pflege- und Gesundheitsmesse Gezial nun diesem Thema gewidmet – und damit Tausende gelockt. Nach Auskunft der Veranstalter – ein Zusammenschluss aus Stadt Augsburg, Lehmbaugruppe, Regio Augsburg Wirtschaft und BBZ Augsburg – kamen rund 3000 Besucherinnen und Besucher. Der Großteil, fast 2700, waren Schülerinnen und Schüler aus dem Raum Augsburg, die sich auf einer Karrieremesse über Ausbildungs- und Karrierechancen informieren konnten.

Parallel dazu war der Kongress am Park Schauplatz für einen Fachkongress, in dem sich Branchenvertreterinnen und - vertreter über eine zentrale Frage austauschten: Wie können Einrichtungen aus dem Gesundheitsbereich Fachkräfte gewinnen? Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer präsentierten und diskutierten dabei Lösungsansätze – etwa das Anwerben von Fachkräften aus dem Ausland oder Chancen der Digitalisierung. Die Veranstalter zeigten sich im Nachgang zufrieden: Der Zuspruch zeige, dass das Konzept gut ankomme, sagte Alexander Kreutzburg von der Lehmbaugruppe. Es gebe die Absicht, auf die erste Ausgabe des Kongresses weitere folgen zu lassen.

Kreutzburg betonte, dabei wolle man die Veranstaltung auch "auf breitere Füße stellen". Bei der Premiere spielten etwa regionale Krankenhäuser, Landkreise oder die "Gesundheitsregion Plus" nur eine untergeordnete Rolle. Man sei aber "offen für alle" und wolle den Kongress präsenter und größer machen, so Kreutzburg. (kmax)