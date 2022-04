Gewalttat in der Innenstadt: Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Ein 25-Jähriger wurde Ende März in Augsburg brutal zusammengeschlagen. Nach intensiven Ermittlungen nimmt die Polizei einen 35-Jährigen fest. Er sitzt in U-Haft.

Die Tat liegt zwei Wochen zurück: Am Samstag, 27. März, um kurz nach Mitternacht lief ein Mann von der Maximilianstraße in Richtung Karolinenstraße. Dort warf er den geparkten Roller eines 25-Jährigen Augsburgers um und beschädigte diesen dadurch an Verkleidung und Spiegel. Der 25-Jährige sprach den Mann an. Der Kontrahent schlug sofort zu und entfernte sich. Wie sich herausstellen sollte, waren die Verletzungen schwerwiegender als zunächst gedacht. Es geht um den dringenden Verdacht des versuchten Totschlags. Ein 35-Jähriger wurde festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Gewalttat: Im Uniklinikum wurde die Schwere der Verletzungen erkannt

Wie die Polizei am Freitag informierte, hatte sich das 25-jährige Opfer nach der Auseinandersetzung im Uniklinikum Augsburg behandeln lassen. Dort wurde schließlich das genaue Ausmaß der gravierenden Gesichtsverletzungen bekannt. In diesem Zusammengang ergab sich der dringende Verdacht, dass bei der Tat offenbar auch ein Messer verwendet wurde.

Die Kriminalpolizei ermittelte einen 35-jährigen Augsburger als Tatverdächtigen. Die Staatsanwaltschaft Augsburg erwirkte daraufhin beim Amtsgericht Augsburg einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags. Der Mann war bereits am Dienstag dieser Woche von der Polizei festgenommen worden. Am Dienstag setzte der Ermittlungsrichter den Haftbefehl in Vollzug. Seitdem befindet sich der 35-Jährige in Untersuchungshaft.

Gewalttat in Augsburger Innenstadt: Mann sitzt in Haft

Anfangs hieß es, dass das Opfer eine kleine Wunde im Gesicht und eine blutige Nase erlitten habe. Zum Angreifer hieß es: Der Täter habe auffallend langes, dunkelblondes Haar, einen langen Ziegenbart und war „rockertypisch“ gekleidet. In der Innenstadt kommt es immer wieder zu gewalttätigen Ausschreitungen. Im Sommer 2021 lief eine Partynacht komplett aus dem Ruder.