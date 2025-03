Gewerbetreibende wehren sich gegen Pläne ums Anwohnerparken

Die Pläne der Stadt, im Antonsviertel Bewohnerparken einzuführen, stößt bei einigen Gewerbetreibenden und Freiberuflern in dem Gebiet auf Widerstand. Sie fürchten um ihre berufliche Existenz, wenn ihre Mitarbeiter dort nicht mehr parken können und wehren sich auch unter Einschaltung eines Anwalts. Hauptkritikpunkt ist der Vorschlag, dass künftig auf dem Parkplatz vor der Erhard-Wunderlich-Sporthalle geparkt werden könne. Dieser ist regelmäßig überbelegt oder gesperrt, wenn im Kongress am Park Veranstaltungen stattfinden. Auch Anwohner führen einen Großteil der Parkprobleme auf derartige Veranstaltungen zurück. Sowohl Besucher des Kongresszentrums als auch des Dorint-Hotels parken in den Wohnstraßen, weil das dortige Parkhaus seit Jahren nicht mehr zur Verfügung steht.

