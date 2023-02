Gewerkschaft ruft am Donnerstag zu Warnstreik in städtischen Kitas auf

Die Kitas der Stadt Augsburg werden am Donnerstag bestreikt. Die Auswirkungen sind noch unklar. Die Stadt bittet Eltern vorsorglich, sich Gedanken über Alternativen zu machen.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag, 9. Februar, zu einem Warnstreik in den städtischen Kitas in Augsburg aufgerufen. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich beteiligen werden, sei unklar, erklärte die Stadt am Dienstag. Darum seien die Auswirkungen noch nicht einschätzbar. Die Stadt bittet Eltern, sich auf Einschränkungen einzustellen und sich bei den jeweiligen Einrichtungsleitungen zu erkundigen, ob ein Notbetrieb aufrechterhalten werden kann. Gegebenenfalls müsse man sich Alternativen für die Kinderbetreuung am Streiktag suchen. (skro)