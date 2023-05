"Unwetter und Starkregen" – Warnung am Sonntag für Augsburg und Schwaben

Der Sonntag begann in Augsburg und der Region sonnig, doch am Abend soll es ungemütlich werden. Es stehen Gewitter und Starkregen an.

Am Freitag tobten in weiten Teilen Bayerns Gewitter. Ein Szenario, welches sich am Sonntagabend wohl wiederholen wird. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Sonntag, 7. Mai, weitere Unwetter angekündigt. Vor allem in Schwaben soll es ungemütlich werden.

Augsburg: Gewitterwarnung heute – Unwetter, Starkregen und Hagel möglich

Der Sonntag, 7. Mai, begann in Augsburg und der Region sonnig. Bei den angenehmen Temperaturen und dem wolkenlosen Himmel ist es zunächst kaum vorstellbar, dass es am Sonntag zu einem Gewitter kommt. Genau das ist aber der Fall, wenn man der Vorhersage des DWD Glauben schenkt.

"Am Sonntag in der zweiten Tageshälfte mit Ausnahme Ostbayerns ansteigendes Gewitterrisiko, größte Gefahr in Schwaben und im westlichen Franken sowie an den Alpen", sagt der Deutsche Wetterdienst vorher: "Dabei lokal Unwetter durch heftigen Starkregen bis 40 l/qm in kurzer Zeit und Hagel bis 3 cm, daneben stürmische Böen um 70 km/h."

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 18°C, nachmittags 22°C und abends 16°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

In der Nacht zum Montag, 8. Mai, soll das Unwetter dann in "mehrstündigen und später ungewittrigen Starkregen" übergehen.

Unwetterwarnung heute in Augsburg: Am Abend wird es ungemütlich

Augsburg dürfte das anstehende Gewitter gegen 18.00 Uhr erreichen. Von einem abendlichen Spaziergang ist am Sonntag also abzuraten. Bis zum Mittag soll es noch sonnig und angenehm bleiben. Ab 12.00 Uhr sollen allerdings nach und nach dunkle Wolken aufziehen.

Bereits am Freitag war es in Augsburg und Bayern zu Unwettern gekommen. Im Landkreis Fürstenfeldbruck hatte sich eine Superzelle am Himmel gebildet. Massiver Starkregen und Blitze waren die Folge. Außerdem kamen Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu vier Zentimetern herunter. Auch in Augsburg und der Region donnerte und blitzte es am Freitagabend. Zudem kam eine Menge Wasser herunter. Zu größeren Unwetterschäden kam es allerdings nicht.