Augsburg

17:30 Uhr

Geworfener Gegenstand, Drohne, Galgen: Polizei zieht Bilanz zu Bauerndemos

Plus Tausende nahmen an Bauernprotesten in Augsburg teil. Die Kundgebungen der Landwirte verliefen ohne Zwischenfälle – mit zwei Ausnahmen. Galgen haben keine Folgen.

Von Max Kramer

Die Polizei hat eine positive Bilanz zu den vergangenen Bauernprotesten im Augsburger Stadtgebiet gezogen. Gemessen an der Zahl der Beteiligten, die häufig mit Traktoren oder anderen großen Fahrzeugen angereist waren, blieb die Zahl der Zwischenfälle äußerst überschaubar. "Wenn man beachtet, dass wir in Augsburg und Umgebung mehrere tausend Versammlungsteilnehmer in der letzten Woche registriert haben, gab es so gut wie keine strafrechtlich relevanten Vorfälle", so ein Sprecher.

Bauernproteste in Augsburg: Laut Polizei kaum Vorfälle bei Demos

Wie bereits bekannt, soll ein 24-Jähriger am Montag, 8. Januar, einen Gegenstand auf einen Lkw geworfen haben, der sich in den damaligen Demo-Konvoi eingereiht hatte. Der Fahrer schilderte den Vorfall gegenüber einer Beamtin, die daraufhin den 24-Jährigen ansprach. Der Mann, der offenbar mit knapp 1,6 Promille betrunken war, flüchtete zunächst, konnte aber kurz darauf festgenommen werden. Unterdessen fuhr der betroffene Lkw-Fahrer allerdings weiter, bis heute hat die Polizei keine Personalien. Zeuginnen und Zeugen zufolge soll sein Fahrzeug orangefarben gewesen sein und die Aufschrift "Erdbewegungen" getragen haben. Da er sich bis heute nicht gemeldet hat, ist auch unklar, mit welchem Gegenstand sein Fahrzeug beworfen worden sein soll. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

