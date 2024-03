Augsburg

Gewürz- und Teeladen in Augsburger Innenstadt schließen

Plus Sowohl der Gewürzladen Violas' in der Annastraße als auch das Teehaus am Ernst-Reuter-Platz schließen. Was dahintersteckt.

Von Andrea Wenzel

An Gründonnerstag könnte ihr letzter Verkaufstag sein, vielleicht auch etwas später - je nachdem, wie der Abverkauf laufe, erzählt Barbara James. Sie führt bisher das Tee- und Spezialitätenhaus am Ernst-Reuter-Platz (offizielle Adresse ist Annastraße), wird das Geschäft aber schließen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Auch der Gewürzladen Violas' bereitet seinen Auszug aus der Annastraße 5 vor.

Janet Schnüttgen liebt ihren Laden Violas'. Doch jetzt muss sie schließen. Foto: Silvio Wyszengrad

Nach etwas mehr als fünf Jahren gibt Barbara James das Teehaus auf, das sie 2018 übernommen hatte. Mehr als 140 Teesorten hat sie im Angebot, dazu hochwertige Tischwäsche, Geschirr und Silberwaren - von der Etagere über Vorlegebesteck bis hin zur Butterdose. "Doch das ist nicht mehr gefragt", sagt James. Weil Tee nur in drei oder vier Monaten des Jahres stark nachgefragt sei, könne sie von diesem Produkt allein nicht überleben. "Sie brauchen etwas drumherum. Aber wenn das auch nicht mehr in dem Maße angenommen wird, dann wird es schwierig", so James. Das Kaufverhalten habe sich verändert. Dazu sei die Lage des Geschäfts am Ernst-Reuter-Platz nicht ideal. Ein zentralerer Platz sei allerdings zu teuer. Ein Versuch auf dem Stadtmarkt unterzukommen, habe nicht geklappt.

