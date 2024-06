Augsburg

vor 33 Min.

"Gezielt aufgehebelt": Täter stiehlt antiken Griff am Maximilianmuseum

Plus Ein Unbekannter hat am Augsburger Maximilianmuseum den Griff des historischen Klingelzugs entwendet. Der Museumsleiter appelliert an den Täter.

Von Ina Marks

Zum Glück muss man am Maximilianmuseum in der Augsburger Innenstadt längst nicht mehr klingeln, um Einlass zu erhalten. Das wäre jetzt auch nicht mehr möglich. Ein unbekannter Täter hat den Griff des antiken Klingelzugs, der am Eingang des Museums am Fuggerplatz angebracht war, über Nacht gestohlen. Museumsleiter Christoph Emmendörffer richtet einen Appell an den Griff-Ganoven.

Der ungewöhnliche Diebstahl ereignete sich laut Polizei vergangene Woche in der Zeit von Donnerstagnachmittag, 15.30 Uhr, bis Freitagmorgen, sieben Uhr. Museumsleiter Emmendörffer befand sich gerade im Ausland, als ihn eine Mitarbeiterin über den Vorfall informierte. Die Polizei wurde eingeschaltet. "Der Täter muss den Griff, der in einem alten Ring eingehängt war, gezielt aufgehebelt haben. Ich weiß nicht, ob er ein Muskelmann mit Jahrmarkt-Qualitäten ist, aber man muss Kraft dafür aufwenden", so Christoph Emmendörfer. Der antike Griff aus Messing sei mindestens 134 Jahre alt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

