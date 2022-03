Augsburg

Gibt es beim Augsburger Osterplärrer wieder zwei große Bierzelte?

Plus Die Schausteller zweifeln nicht mehr daran, dass der Augsburger Plärrer ab Mitte April über die Bühne gehen wird. Hinter einem anderen Fest steht noch ein Fragezeichen.

Von Michael Hörmann

Die Corona-Pandemie hat Volksfeste ausgebremst. In den Jahren 2020 und 2021 fielen Oster- und Herbstplärrer in Augsburg jeweils aus. Lediglich im Sommer fanden Ersatzveranstaltungen auf dem Gelände statt, eine Art Mini-Plärrer, der als Freizeitpark firmierte. Das Areal war eingezäunt, es gab Zugangskontrollen. Nicht erlaubt waren Bierzelte, zugelassen war Außengastronomie an einzelnen Ständen. Ein generelles Volksfestverbot gibt es im Jahr 2022 nicht mehr. Aus Sicht der Schausteller steht der Austragung des Osterplärrers nichts im Wege. Fraglich sei lediglich, wie die Veranstaltung konzipiert werde, heißt es. Sicher ist, dass die beiden großen Festzelte aufgebaut werden. Herrscht dann aber auch Betrieb im Zelt?

