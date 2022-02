In einem Augsburger Seniorenheim soll es massive Pflege-Mängel geben

Bereits im Herbst musste ein Heim am Schliersee wegen mutmaßlicher Mängel schließen. Der Betreiber führt auch ein Heim in Augsburg. Dort laufen ebenfalls Ermittlungen.

In einem Augsburger Seniorenheim soll es massive Missstände bei der Pflege betagter Bewohner sowie bei der Hygiene geben. Das berichtet der Bayerische Rundfunk, der nach eigener Auskunft mit mehr als einem Dutzend früherer Mitarbeiter des Seniorenheimes in der Ebnerstraße in Oberhausen gesprochen hat. Demnach geht es etwa um den Vorwurf, dass die Senioren des Heimes teils zu wenig zu Essen und zu Trinken bekommen sollen, auch sollen Prüfer des Medizinischen Dienstes bei einer Prüfung im Oktober 2021 auf falsche oder fehlende Arzneimittel und bei einem Patienten auf eine unversorgte Wunde gestoßen sein.

Wie berichtet, gehört das Augsburger Heim zum gleichen Betreiber wie ein inzwischen geschlossenes Pflegeheim im oberbayerischen Schliersee, das im Mittelpunkt staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen steht. Auch in Augsburg gibt es ein Ermittlungsverfahren.

Das Augsburger Heim weist gegenüber dem BR massive Pflegemängel von sich und widerspricht den Vorwürfen. Trägerin sowohl der Augsburger als auch der geschlossenen Seniorenresidenz in Schliersee ist eine Firma namens S.O. Nursing Homes GmbH, die wiederum zu einem italienischen Konzern gehört, der vor allem im Norden des Landes zahlreiche Senioreneinrichtungen betreibt. Nachdem das Haus in Oberbayern geschlossen wurde, fand ein Teil der Bewohnerinnen und Bewohner in der Ebnerstraße in Augsburg eine neue Bleibe.

Pflege-Mängel: Augsburger Haus steht im Visier der Staatsanwaltschaft

Gesundheitsreferent Reiner Erben hatte im Herbst vorigen Jahres gesagt, dass ihm zu dem Zeitpunkt "keine Auffälligkeiten" in dem Augsburger Pflegeheim bekannt gewesen seien. Neben der Stadt ist auch der angeprochene Medizinische Dienst Bayern (MD) regelmäßig in der Ebnerstraße zu Besuch. Im öffentlich einsehbaren Bericht der Regelprüfung vom vergangenen Herbst sind keine größeren Mängel festgehalten. In drei Kategorien habe es teilweise moderate Qualitätsdefizite gegeben, so der MD. Anders als bei erheblichen oder schwerwiegenden Qualitätsdefiziten habe man hier keine Maßnahmen veranlassen müssen. Zu dieser Einschätzung kam der MD allerdings vor der im BR genannten unangekündigten Visite im Oktober vergangenen Jahres.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften haben mehrere und unterschiedliche Hintergründe. Gegen Verantwortliche und Mitarbeiter des Seniorenheimes in Schliersee ermittelt zum einen die Zentralstelle zur Bekämpfung von Korruption und Betrug im Gesundheitswesen (ZKG) in Nürnberg, zum anderen die Staatsanwaltschaft München II. Die Nürnberger Behörde ermittelt wegen des Verdachtes auf Abrechnungsbetrug; von der Zentralstelle heißt es auf Anfrage, man habe aufgrund der Presseberichterstattung zu den möglichen Missständen im Augsburger Heim "ein Vorprüfungsverfahren eingeleitet".

Die Münchener Staatsanwaltschaft ermittelt wiederum wegen Körperverletzungsdelikten bei 88 Bewohnern. Zudem überprüft sie offenbar bei 17 Todesfällen die Todesursache, sowie die Frage, ob Fremdverschulden vorlag. Die Münchener Behörde ermittelt gegen vier Verdächtige, einen Bezug zu Augsburg oder zum hiesigen Seniorenheim haben die Beschuldigten und die Vorgänge wohl nicht.

Schon in der Vergangenheit gab es Vorwürfe gegen Augsburger Seniorenheim

Daneben liegt auch ein Ermittlungsverfahren der Augsburger Staatsanwaltschaft gegen eine ehemalige Heimleitung und eine einstige Pflegedienstleitung vor. Hintergrund war eine Anzeige aus dem familiäre Umfeld einer früheren Heimbewohnerin, in dem Fall geht es um den Verdacht auf fahrlässige Körperverletzung im Zeitraum 2019 und 2020. Offenbar geht es bei dem Ermittlungsverfahren um Hygiene- und Pflegemängel während des Aufenthaltes der Seniorin, die das Heim nach Informationen unserer Redaktion 2020 verließ. Die betagte Frau, die im Jahr 1929 geboren war, ist inzwischen außerhalb des Heims gestorben. Die Ermittler prüfen offenbar noch, ob zu der Zeit, in der die Seniorin im Heim lebte, auf strafrechtlich relevante Weise gegen Hygiene- und Pflegevorgaben verstoßen wurde. Ob bei diesem Verfahren ein strafrechtlich relevantes Verhalten festgestellt werden kann, ist noch völlig offen.