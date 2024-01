Gießen nach Bedarf: Wann kommen die Funksensoren für Augsburger Bäume?

Die Stadt will mittels elektronischer Unterstützung erfahren, welche Bäume Wasser benötigen. Dafür braucht sie eine Förderung des Bundes - aktuell ein Hemmnis.

Die Stadt Augsburg treibt das Projekt voran, künftig rund 150 neu gepflanzte Jungbäume in der Innenstadt und dem Innovationspark mit einem Feuchtigkeitssensor zu versehen. Diese sollen Informationen über die Durchfeuchtung der Hölzer und damit den Zustand der Bäume liefern. So könnte das Grünamt bedarfsorientiert entscheiden, an welchen Standorten stärker gegossen werden muss und wo nicht. Wann das Vorhaben in die Realität umgesetzt werden kann, ist aktuell jedoch unklar.

Die Realisierung des Projekts hängt nämlich maßgeblich an der Förderung aus dem Klimafonds des Bundes. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und der daraufhin vom Bundesfinanzministerium verhängten Haushaltssperre hat sich die Ampel-Koalition zwar mittlerweile beim Bundeshaushalt für das Jahr 2024 geeinigt. Trotzdem ist weiterhin unklar, wann die Stadt die beantragte Förderung von gut acht Millionen Euro für das Projekt der Baumbepflanzung von Innenstadt und Innovationspark erhält. Das Vorhaben beinhaltet auch das Gießmanagement mit den Funksensoren.

Stadt Augsburg will mit Gießmanagement an Personal und Wasser sparen

Auf Anfrage unserer Redaktion teilt das Umweltreferat der Stadt Augsburg mit, dass die Folgen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von der Bundesregierung noch nicht endgültig absehbar seien. Deshalb "kann eine zeitliche Einschätzung zur Erteilung des vorläufigen Förderbescheides noch nicht gegeben werden". Damit sei auch kein realistischer Zeitplan für die Stadt Augsburg erstellbar, so das Umweltreferat.

Trotzdem forciert die Stadt das Projekt. Sie plant nach einer Zusage des Förderbescheids knapp 1000 Jungbäume in der nördlichen Innenstadt und dem Innovationspark zu pflanzen. Die Standortsuche gestaltet sich aber angesichts von Leitungen im Boden und Abstandsflächen nach wie vor schwierig. 150 Jungbäume würden mit einem Feuchtigkeitssensor ausgestattet. Zuletzt hatte man testweise fünf Funksensoren an der Amagasaki-Allee in unterschiedlicher Bodentiefe eingebaut. Zu möglichen Erkenntnissen äußert sich das Umweltreferat auf Anfrage nicht.

Durch das bedarfsorientierte Gießen erhofft sich die Stadt, die Ausfallquoten bei Jungbäumen zu reduzieren sowie bei der Wassermenge zu sparen und die Personalkapazitäten im Rahmen zu halten. Das Gießwasser soll künftig aus zwei Grundwassersammlern am Westufer des Lechs entnommen und über zwei Pumpstationen in die Gießfahrzeuge getankt werden. Zudem plant die Stadt, im Jahr 2025 eine Zisterne auf dem Messegelände in Betrieb zu nehmen.

Lesen Sie dazu auch