Augsburg

08:06 Uhr

Jetzt werden im Gignoux-Haus in der Altstadt Wohnungen vermietet

Die Sanierungsarbeiten in der ehemaligen Komödie sind offenbar so gut wie abgeschlossen. Aktuell werden dort 15 Mietwohnungen angeboten.

Plus Einst beherbergte der denkmalgeschützte Gignoux-Haus das Theater, dann verkaufte die Stadt Augsburg es an einen Münchner Privatmann. Was er daraus gemacht hat.

Von Nicole Prestle Artikel anhören Shape

In die ehemalige Komödie in der Augsburger Altstadt könnte schon bald wieder Leben einziehen: Sechs Jahre nach dem Start der Sanierungsarbeiten werden in dem denkmalgeschützten Bau nun 15 Wohnungen zur Vermietung angeboten – für einen Quadratmeterpreis zwischen 11,99 und 12,99 Euro. Ein Münchner Privatmann hatte das denkmalgeschützte Gebäude 2014 von der Stadt Augsburg gekauft. Die Sanierung, die ursprünglich 2018 abgeschlossen sein sollte, lief dann aber nicht so reibungslos wie gedacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen