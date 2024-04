Gisela Mahnkopf ist unterwegs auf den Spuren der Vergangenheit

Fast 50 Jahre war hat die Architektin aus Haunstetten als ehrenamtliche Archäologin tätig. Dabei lernte sie nicht nur viel über die Geschichte der Menschen in der Region.

Gisela Mahnkopf aus Haunstetten ist Architektin und leidenschaftliche Archäologin. Seit 50 Jahren engagiert sie sich rund um Augsburg in diversen Ausgrabungen, organisiert Ausstellungen und schreibt archäologische Fachtexte. Als Kreisheimatpflegerin für Archäologie war sie über Jahre das Bindeglied zwischen Archäologen und der Bevölkerung. Für ihren Einsatz ist die 74-Jährige jetzt mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden.

Das Bundesverdienstkreuz ist eine Auszeichnung für besondere Dienste an der Gemeinschaft. Foto: Anna Kondratenko

Angefangen hat alles mit ihrem Umzug von München nach Augsburg, erinnert sich Mahnkopf. Ihr Mann hatte eine Stelle in Augsburg angenommen und die Stadt war für das Ehepaar völlig fremd. Also kauften die Eheleute ein Buch und waren erstaunt, wie viel Geschichte Augsburg zu bieten hat. "In dem Buch wurde Wolfgang Schneider, der Gründer des Arbeitskreises für Vor- und Frühgeschichte zitiert", erinnert sie sich. Zu dieser Zeit leitete Schneider gerade eine Ausgrabung bei Zusmarshausen. Wenige Tage später stand Gisela Mahnkopf auf dem Grabungsfeld einer römischen Trockendarre. "Ich wusste weder, was eine Trockendarre ist, noch wie man ausgräbt. Und ich bin eigentlich den ganzen Tag gescheucht worden, weil ich immer im Weg stand", erinnert sie sich. Und dass sie an diesem Tag beinahe erfroren wäre. "Seitdem weiß ich, wie wichtig bei der Kleidung Zwiebellook ist - auf Ausgrabungen ist es eigentlich immer zu kalt oder zu warm."

Beruf als Architektin war für die Archäologie hilfreich

Von 1974 bis 2000 war Gisela Mahnkopf als Mitarbeiterin im Arbeitskreis für Vor- und Frühgeschichte an Ausgrabungen beteiligt, sie zeichnete und dokumentierte die Fundstücke. 2003 bis 2021 war sie im Vorstand des Heimatvereins für den Landkreis Augsburg und als stellvertretende Vorsitzende der Gesellschaft für Archäologie in Bayern aktiv. Zwölf Jahre lang war sie zudem Kreisheimatpflegerin für Archäologie und Bodendenkmäler im Landkreis Augsburg, bevor sie 2022 aus Altersgründen nicht wieder für den Posten aufgestellt wurde, wie sie bedauert.

"Mein Beruf als Architektin hat mir bei der Archäologie sehr geholfen - immerhin konnte ich vermessen und auch technisch zeichnen", erzählt Mahnkopf. Weshalb es vom Grabungsleiter immer öfter hieß: "Zeichne das doch mal!" Besonders herausfordern sei es gewesen, anhand der Farbunterschiede im Erdreich überhaupt die archäologisch relevanten Spuren zu lesen.

"Ich habe mich in diesen Jahren quasi einmal durch die gesamte Geschichte gegraben", sagt Mahnkopf. Ihre älteste Grabung war eine Siedlung der sogenannten "Münchshöfener Kultur", die auf 4000 vor Christus datiert ist - die jüngste das KZ-Außenlager in Gablingen. "Mich fasziniert, dass unser Lebensumfeld so reich an Spuren der Geschichte ist", sagt sie. Man müsse nur lernen, diese Spuren zu lesen. "Ich hatte jetzt 50 Jahre Zeit, mir alles anzueignen, zum Schluss ging es gut", sagt sie mit einem Schmunzeln.

Gegraben wird nur samstags

Als Architektin sei ihr immer der Konflikt zwischen den Bauherren und der Archäologie bewusst gewesen, erzählt Mahnkopf. "Ich hatte immer den Anspruch, dass die Bevölkerung versteht, warum eine Grabung dauert und warum der Erhalt der Spuren so wichtig ist", sagt sie. Der Arbeitskreis arbeite für Gemeinden und private Bauherren kostenlos - dafür dauerten die Grabungen länger als bei professionellen Grabungsunternehmen. "Wir waren ja alle arbeitstätig und konnten nur samstags graben."

Für ihre Arbeit hat Mahnkopf 2002 gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen vom Arbeitskreis den Archäologiepreis der Gesellschaft für Archäologie in Bayern bekommen. Für die Initiierung und Koordination des Projektes "Kulturspuren im Landkreis Augsburg" wurde sie 2021 mit dem Landeskundepreis ausgezeichnet.

Das Bundesverdienstkreuz sei eine Überraschung gewesen: "Ich empfinde es als schön, dass wir Ehrenamtlichen für unsere Arbeit diese Auszeichnung bekommen haben." Die höchste deutsche Auszeichnung erhielt sie im Rokokosaal der Regierung von Schwaben aus den Händen von Europaminister Eric Beißwenger. Bei der Verleihung betonte der Minister, dass Bayern und Deutschland auf engagierte Menschen wie die Ausgezeichneten angewiesen sei.

Gisela Mahnkopf hat trotz ihres Ruhestandes viele Pläne. Aktuell arbeitet sie mit dem Kulturkreis Haunstetten am Projekt "Kulturspuren" im Augsburger Stadtwald. Dann will sie noch eine Publikation über Meitingen herausgeben, in der die Fundstücke aus einer mittelalterlichen Siedlung gezeigt werden. Auch eine Grabung in Nordendorf soll mit Bildern der Fundstücke veröffentlicht werden. Die 50 Jahre als ehrenamtliche Archäologin haben ihr viel gegeben, sagt Mahnkopf. "Ich habe davon profitiert, dass ich so viele hochinteressante und hochgescheite Menschen kennenlernen durfte - das ist einfach toll!"