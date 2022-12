Augsburg

Glätte in Augsburg: So organisiert der Winterdienst seinen Dauereinsatz

Mario Borelli war in seinem Räumfahrzeug in der Maximilianstraße im Einsatz.

Plus An Wochenenden gelten Notfallpläne. Die Stadt Augsburg warnt davor, Eisflächen zu betreten. Was Gartenbesitzer momentan wissen müssen.

Der Winter hat Augsburg doch noch erreicht: Unabhängig von Problemen auf Bahnstrecken gibt es auch im Straßenverkehr Einschränkungen. Die Polizei spricht von einigen witterungsbedingten Unfällen, die Autofahrerinnen und Autofahrer hätten sich jedoch auf die winterlichen Verhältnisse gut eingestellt. Der städtische Räum- und Streudienst ist im Dauereinsatz. Für das Wochenende gibt es Notfallpläne, damit die Stammmannschaft entlastet wird, die Rufbereitschaft spielt dabei eine zentrale Rolle.

