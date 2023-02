Augsburg

Glamour ließ ihn kalt: Hello-Concerts-Mitgründer Walter Czermak ist tot

Walter Czermak ist am Freitag überraschend im Alter von 69 Jahren gestorben.

Plus Walter Czermak, Mitbegründer von Hello Concerts, starb am Freitag überraschend im Alter von 69 Jahren. Über 40 Jahre lang war er Musikmanager. Seine Leidenschaft galt etwas anderem.

Alle, die mit ihm zu tun hatten, mochten sein feines, manchmal auch leicht ironisches Lächeln und seine offene, aber immer ruhige Art. Allüren, wie sie im Showgeschäft auch bei Managern oft vorkommen, waren ihm fremd. Umso größer war das Entsetzen, als in den sozialen Netzen der Tod des 69-Jährigen vermeldet wurde. Walter Czermak, über 40 Jahre als Musikmanager und Gesellschafter bei Hello Concerts und vorher bei Chapeau Claque tätig, starb überraschend am Freitagabend.

