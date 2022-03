Augsburg

Glasfaser-Ausbau: Internet in der Augsburger Innenstadt wird schneller

Glasfaserausbau in Augsburg, hier die Baustelle in der Burgkmairstraße.

Plus M-net wird in diesem Jahr 4000 Haushalte in Augsburg ans Glasfasernetz anschließen. Die Stadtwerketochter und die Telekom werden in Zukunft viele Kabel verlegen.

Von Stefan Krog

Der Ausbau mit ultraschnellem Glasfaser-Internet in Augsburg geht in diesem Jahr weiter: Nachdem die Telekom vor einem Jahr eine große Ausbau-Offensive in Pfersee für zunächst 10.000 Haushalte (angepeilt sind 37.000 Haushalte) gestartet hatte, wird der Kabelnetzbetreiber M-net in diesem Jahr vor allem in der Innenstadt seinen Ausbau fortsetzen. Insgesamt sollen heuer rund 4000 Haushalte neu angeschlossen werden. Schwerpunkte sind die Innenstadt und das Hochfeld. Ab März starten Bauarbeiten im Bereich der Holbein-, der Bahnhof- und der Schaezlerstraße. Im weiteren Jahresverlauf werden dann auch die Frölichstraße, die Prinzregentenstraße und der Milchberg folgen. Die Bauarbeiten konzentrieren sich in der Regel auf einen Leitungsgraben im Gehwegbereich. Nicht nur wegen des Breitbandausbaus hat sich die Zahl der Baustellen zuletzt drastisch erhöht.

