Augsburg

17:46 Uhr

Glatteis in Augsburg und Zugausfälle: "So ein Wetter noch nie erlebt"

Am Augsburger Hauptbahnhof strandeten am Mittwochabend zahlreiche Fahrgäste.

Plus Eisregen fordert am Mittwoch nicht nur die Winterdienste in Augsburg heraus. Einrichtungen schließen, Blitzeis legt den Bahnverkehr des neuen Anbieters Go-Ahead lahm.

Von Stefan Krog, Ina Marks Artikel anhören Shape

Tausende von Bahn-Pendlern aus der Region sind am Mittwochnachmitag an Bahnhöfen rund um Augsburg und am Münchner Hauptbahnhof gestrandet, nachdem das Bahnunternehmen Go-Ahead wetterbedingt seinen Betrieb eingestellt hat. Am Augsburger Hauptbahnhof drängten sich viele ratlose Pendler in der Halle vor der Tafel mit den Zugausfällen. Viele ließen sich mit dem Auto von Angehörigen abholen oder mussten auf AVV-Regionalbusse umsteigen, um bei eisigen Temperaturen nach Hause zu kommen. Ein funktionierender Ersatzverkehr mit Bussen ließ sich nicht organisieren. Grund für den Stopp aller Züge von Go-Ahead im Netz rund um Augsburg war der Eisregen, der sich an Oberleitungen festsetzte. Nachdem mehrere Züge teils auf freier Strecke lieben geblieben waren, zog das Unternehmen am späten Nachmittag die Notbremse und stoppte alle Fahrten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen