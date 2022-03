Globaler Klimastreik an diesem Freitag findet auch in Augsburg statt

Die Klimaschützer von Fridays for Future haben am Freitag 2500 Demonstranten angemeldet. Mit Einschränkungen im ÖPNV wird gerechnet.

Augsburger Klimaschützer der Fridays-for-Future-Bewegung (FFF) beteiligen sich am Freitag, 25. März, am globalen Klimastreik. Weltweit soll es an 1000 Orten Streiks unter dem Motto #PeopleNonProfit geben. Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern als Antwort auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ein Ende der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Daneben wird für Klimagerechtigkeit demonstriert und die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels.

Globaler Klimastreik am 25. März: Start in Augsburg ist am Ulrichsplatz

Los geht es in Augsburg um 15.30 Uhr am Ulrichsplatz mit Musik der Band Laderampe. Von 16 bis 16.30 Uhr sind Redebeiträge geplant. Im Anschluss setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung. Die Route verläuft vom Ulrichsplatz über Maximilianstraße, Karolinenstraße, Karlstraße, Ludwigstraße, Heilig-Kreuz-Straße, Klinkertorstraße, Volkhartstraße, Fuggerstraße, Königsplatz, Bgm.-Fischer-Straße, Maximilianstraße, Katharinengasse, Konrad-Adenauer-Allee, Hallstraße, Maximilianstraße zum Ulrichsplatz zurück. "Dort wird es gegen 17.30 Uhr noch zwei Abschlussreden geben", sagt FFF-Sprecher Rafael Engel.

2500 Demonstranten wurden angemeldet. Mehrere Tausend Demonstranten waren zum vergangenen globalen Klimastreik Ende September 2021 in die Innenstadt gekommen. Rafael Engel: "Damals waren etwa 5000 Demonstranten da. Wir wissen, dass aufgrund des Krieges in der Ukraine das Thema Klima derzeit in der Agenda etwas nach unten gerutscht ist. Ich würde mich freuen, wenn 3000 Menschen kommen." Die Stadtwerke Augsburg rechnen mit erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr.

