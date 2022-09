Globaler Klimastreik: Fridays for Future kündigt Demo in Augsburg an

Am Freitag beginnt die Demonstration von Fridays for Future um 16 Uhr am Augsburger Königsplatz.

Die Initiative Fridays for Future kündigt für Freitag, 23. September, erneut weltweit Demonstrationen an. Der inzwischen elfte globale Klimastreik wird - wie zuletzt - unter dem Motto #PeopleNotProfit stehen. Damit fordern die Klimaaktivisten, dass menschliches Wohlbefinden und die Wahrung der Lebensgrundlagen über finanzielle Profite Einzelner gestellt werden. Seit dem letzten globalen Klimastreik im März habe sich die Situation weiter verschärft, deswegen sehen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bewegung weiterhin gezwungen, unter diesem Motto zu streiken, heißt es in einer Mitteilung.

In Augsburg beginnt die Aktion um 16 Uhr am Königsplatz. Knapp 1000 Demonstranten konnte die Augsburger Initiative im März mobilisieren. In den vergangenen Jahren waren bei den globalen Klimastreiks teils weit mehr Menschen gemeinsam mit Vertretern von Fridays for Future auf die Straße gegangen. (ziss)

