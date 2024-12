Glückliche Kunden, klingelnde Kassen: Ein Adventssamstag in der City-Galerie

Es ist ein Spagat, den Geschäftsleute, Gastronomen und nicht zuletzt die Betreiber der City-Galerie am Willy-Brandt-Platz an den Adventssamstagen vollbringen. Mit großem Aufwand verwandeln sie das Einkaufszentrum und die Geschäfte in ein Weihnachts-Wunderland, um die Kunden beim Einkaufen in Feststimmung zu versetzen. Und zugleich stemmen sie den größten Kundenandrang des gesamten Jahres - denn im Advent brummt das Geschäft.

Fridtjof Atterdal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Adventssamstag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einkaufserlebnis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis