Glücksfall: Zoobesucher erleben Geburt bei Wasserschweinen mit

Im Augsburger Zoo kamen vor staunendem Publikum drei Capybaras zur Welt. Warum die "Riesen-Meerschweine" Kultstatus haben.

Das bekommt man nicht alle Tage zu sehen. Am Mittwochnachmittag konnten Zoobesucher in Augsburg eine Tiergeburt live miterleben. Bei den südamerikanischen Wasserschweinen gab es Nachwuchs, und das gleich im Dreierpack. Direktorin Barbara Jantschke spricht von einem Glücksfall. Capybaras haben viele Fans und im Internet Kultstatus.

Viele Zootiere bringen ihre Jungen nachts zur Welt, wenn es ruhig ist in der Anlage. Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger finden den frisch geborenen Nachwuchs dann am nächsten Morgen, wenn sie in die Gehege kommen. Diesmal war es ganz anders - sozusagen öffentlich. Wasserschwein Piri legte sich nachmittags einfach in ihre Lieblingsecke im Unterstand. Der Bereich ist von außen einsehbar. Dann bekam sie nacheinander drei Junge.

"Die Geburt wurde von Zoobesuchern und Tierpflegern mitverfolgt", sagt Jantschke. Für diejenigen, die dabei sein konnten, sei es ein besonderes Erlebnis gewesen. Völlig ungewöhnlich sei es aber nicht, dass Zootiere vor Publikum Nachwuchs bekommen, meint die Zoo-Chefin. In Augsburg sei das schon mal bei den Alpakas der Fall gewesen. Die Freude über die drei Wasserschweinchen ist nun auch aus einem anderen Grund groß.

Geburt im Augsburger Zoo: Wasserschweine sind Nestflüchter

Der Zoo hält seit knapp zwei Jahren Capybaras. Erst jetzt gab es zum ersten Mal Nachwuchs. Zwischen dem Männchen Thiago und seinem neuen Weibchen Piri war es im Frühjahr schon sehr harmonisch gelaufen. "Es liegt Liebe in der Luft", sagte der Zookurator Thomas Lipp vor einigen Wochen. Die beiden wurden von ihren Tierpflegern beim Liebeswerben im Wasser beobachtet.

Mutter Piri hat drei Junge bekommen. Foto: Peter Bretschneider

Capybaras sind nicht etwa Schweine, sondern die größten Nagetiere der Welt. Sie sehen ähnlich aus wie zu groß geratene Meerschweinchen und kommen ursprünglich aus Feuchtgebieten in Südamerika. Die Nager sind optimal an das Leben im und am Wasser angepasst. Kleine Wasserschweine sind Nestflüchter. Gleich nach der Geburt bewegen sie sich selbstständig, bleiben aber zunächst in der Nähe der Mutter. Jantschke sagt, die drei Babys seien alle gesund und munter. Sie hätten mehrfach bei der Mutter getrunken. Aktuell sind die drei etwa so groß wie Kaninchen, doch Wasserschweine wachsen schnell. Ob die Jungtiere männlich oder weiblich sind, steht noch nicht fest. Auch Namen haben sie noch nicht.