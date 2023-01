Glücksrad der Zoofreunde spielt zwei Millionen Euro für Zootiere ein

Auf den richtigen Dreh kommt es an, etwa beim Glücksrad der Zoofreunde, an dem schon Generationen von Augsburgern gedreht haben.

Wie schafft man es, dass beim Spenden alle Beteiligten Gewinn machen? Vor 20 Jahren hatte Zoogastronom Klaus Schwenk eine Idee. Er stellte dem Freundeskreis des Augsburger Zoos ein Glücksrad mit Tiermotiven zur Verfügung. "Damals konnte noch keiner ahnen, welche unglaubliche Erfolgsgeschichte sich da entwickeln würde", sagt Schwenk heute.

Zoo Augsburg: Spenden am Glücksrad kommen Tieren zugute

Die Idee ist einfach. Gegen eine Spende darf man am Glücksrad drehen und jeder Dreh ist ein Gewinn, gestaffelt nach dem Tier, das angezeigt wird. Anfangs kam das Glücksrad ausschließlich im Zoo zum Einsatz, später auch an anderen Standorten. Auf der Augsburger Frühjahrsausstellung seien seit 2005 insgesamt rund 350.000 Euro eingespielt worden, so Schwenk. Im Zoo kamen jährlich etwa 85.000 Euro zusammen. Alles in allem waren es an die zwei Millionen Euro in 20 Jahren. Mit diesen Spendengeldern konnten etliche Tiergehege finanziert oder renoviert werden.

Die Aktion sei nach wie vor beliebt, sagt der Gastronom. "Heute kommen Eltern, die früher selbst am Glücksrad gedreht haben, mit ihren Kindern." Zu gewinnen gibt es vor allem handgeschnitzte Wildtiere. Sie stammen aus Kenia und verhelfen dort Menschen zu Arbeit und Einkommen. Auch damit erfülle die Aktion einen guten Zweck. (eva)