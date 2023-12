Glühweinvoting: Schänke Ebert strahlt trotz stürmischen Wetters

Eine Freirunde spendierte Standchef Harry Ebert für seinen Sieg bei der Abstimmung der Augsburger Allgemeinen. Das regnerische Wetter schreckte aber viele ab.

Die Schänke Ebert hat bei der Abstimmung unserer Zeitung über den besten Glühwein am Christkindlesmarkt gewonnen. Chef Harry Ebert hat sich sehr über das Ergebnis gefreut und wollte seinen Gästen etwas zurückgeben: Deshalb spendierte er am Freitagnachmittag seinen Kunden eine Stunde lang Heißgetränke ihrer Wahl. Nur das Wetter wollte nicht so recht mitspielen, bei Sturm und Regen fanden sich nur wenige Gäste am Stand ein. Silke Klemenz und Andreas Linder freuten sich trotzdem und stießen gemeinsam mit Schänkenchef Ebert auf Weihnachten an. (AZ)

14 Bilder Sie haben abgestimmt: Hier gibt's den besten Glühwein in Augsburg Foto: Anna Kondratenko

