Region Augsburg

vor 52 Min.

Go-Ahead-Chef: "Mit Sicherheit ist das Verständnis schon jetzt aufgebraucht"

Plus Geschäftsführer Fabian Amini spricht über die Pannenserie bei den Triebwagen zum Betriebsstart in Schwaben und wann der Nahverkehr rund um Augsburg plangemäß laufen soll.

Von Stefan Krog

Herr Amini, Sie haben vor der Betriebsaufnahme im Augsburger Netz bei Fahrgästen um Geduld gebeten, weil noch etwas die Routine fehle. Was meinen Sie nach knapp zwei Wochen Betrieb mit etlichen Zugausfällen und Verspätungen: Wann ist die Geduld aufgebraucht?



Fabian Amini: Mit Sicherheit ist das Verständnis schon jetzt aufgebraucht. Auch wir sind nicht zufrieden. Wir können uns nur entschuldigen. Wir sind so gestartet wie erwartet: Da gab es Anlaufschwierigkeiten, und für die hätte es diese Geduld gebraucht. Aber dann haben uns die Fahrzeugstörungen nach dem Eisregen am Mittwoch vor einer Woche den Boden unter den Füßen weggezogen. Wir verstehen, dass die Fahrgäste unzufrieden sind. Ich wohne in München, arbeite in Augsburg, habe kein Auto und bin selbst auf meine eigenen Züge angewiesen. Ich kann nachvollziehen, wenn Fahrgäste verärgert sind.

