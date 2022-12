Go-Ahead: Ein Desaster, aus dem man Lehren ziehen muss

Plus Der Betriebsstart von Go-Ahead läuft ähnlich holprig wie vor 13 Jahren beim Fuggerexpress. Leidtragende sind regelmäßig die Fahrgäste.

Zugausfälle, Verspätungen, überfüllte Züge und Triebwagen, denen der Wintereinbruch Probleme bereitet: Was sich nach einer aktuellen Zustandsbeschreibung bei Go-Ahead anhört, hat sich vor 13 Jahren schon einmal so zugetragen, als die DB-Regio ihren Fuggerexpress (wegen Zulassungsproblemen mit gehöriger Verspätung) in der Region neu an den Start brachte. Dass die Betriebsaufnahme gleich zweimal so in die Hose gegangen ist, lässt zwei Überlegungen zu. Die erste lautet: Beide Betreiber haben Fehler gemacht. Die andere lautet: Die Rahmenbedingungen sind so schwierig, dass es nicht gut hinzubekommen ist. Wahrscheinlich stimmt beides.

