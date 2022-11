Go Ahead muss im Raum Augsburg mit reduziertem Angebot starten

Go Ahead soll im Dezember den Nahverkehr um Augsburg übernehmen – und kündigt schon jetzt Zugausfälle an. Grund dafür ist der Mangel an Lokführern.

Das Eisenbahnunternehmen Go Ahead, das ab 11. Dezember große Teile des Nahverkehrs rund um Augsburg von der DB Regio (Fugger-Express) übernehmen wird, wird zum Betriebsstart nicht in vollem Umfang starten. Grund ist der branchenweite Personalmangel. Geplant ist nun ein stufenweiser Start bis zum Juni 2023.

Es werde möglich sein, auf dem stark befahrenen Abschnitt Augsburg - München von Anfang an in vollem Umfang zu fahren, teilte Go Ahead am Mittwoch mit. Die Verstärkerzüge zwischen Augsburg und Meitingen, die unter der Woche zwischen 8.30 und 15.30 Uhr unterwegs sind, entfallen aber bis Anfang Februar.

Damit entfällt zwischen dem Morgen und dem Nachmittag ein Zug pro Stunde - manche Orte entlang der Bahnlinie werden somit zweimal, manche nur einmal pro Stunde angebunden sein. Auch der neu geplante 30-Minuten-Takt am Samstag zwischen Augsburg und Dinkelscherben wird sich zunächst verzögern.

Go Ahead Bayern fehlen rund 40 Lokführer

„Wir haben uns über Jahre intensiv auf diesen Tag vorbereitet. Uns war immer klar, dass das Thema Personal eine Riesenherausforderung sein wird", so Fabian Amini, Chef von Go Ahead Bayern. In der Vergangenheit habe man "enorme Anstrengungen" unternommen, um zum Betriebsstart ausreichend Lokführer zur Verfügung zu haben. Aktuell habe eine Lücke von etwa 40 Beschäftigten bei insgesamt etwa 230 Lokführern, die man in Bayern im Augsburger Netz und im Allgäuer Netz (München-Lindau) benötigt. Diese werde man nach und nach mit selbst ausgebildetem Personal, Leiharbeitskräften und von extern angeworbenen Lokführern und Lokführerinnen schließen.

Die Einschränkungen im Raum Augsburg sollen bis Juni dauern. Im Nördlinger Ries, wo wohl Busersatzverkehr nötig werden dürfte, soll es schon zum 5. Februar Verbesserungen geben.

