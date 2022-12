Go-Ahead startet am Donnerstag mit eingeschränktem Angebot

Das Bahnunternehmen will den Zugverkehr nach dem kompletten witterungsbedingten Stillstand am Mittwoch wieder aufnehmen. Einige Züge müssen in die Werkstatt.

Nach dem Desaster mit einem Eisregen im Augsburger Bahnnetz, bei dem das Unternehmen Go-Ahead am Mitwochnachmittag den Betrieb komplett einstellte, soll am Donnerstag ein neuer Versuch unternommen werden. Das teilte Go-Ahead am frühen Donnerstagmorgen mit. Allerdings werde es zu Zugausfällen kommen, nachdem mehrere Fahrzeuge am Mittwoch durch das Eis an den Oberleitungen beschädigt wurden. Betroffen ist das gesamte Zugnetz. Konkret fallen folgende Verbindungen aus:

Strecke Augsburg - München : es entfallen folgende Züge: 57003, 57011, 57015, 57018, 57151, 57046

- : es entfallen folgende Züge: 57003, 57011, 57015, 57018, 57151, 57046 Strecke Augsburg – Ulm : die Züge der Linie RB 86 zwischen Dinkelscherben und Augsburg entfallen bis auf einige Leistungen am frühen Morgen, Reisende nutzen bitte die Züge der Linie RE9

– : die Züge der Linie RB 86 zwischen und entfallen bis auf einige Leistungen am frühen Morgen, Reisende nutzen bitte die Züge der Linie RE9 Strecke Augsburg – Donauwörth – Würzburg : 57203,57210, 57209, 57224, 57171 entfallen, 57211 verkehrt nur Würzburg - Ansbach

– – : 57203,57210, 57209, 57224, 57171 entfallen, 57211 verkehrt nur - Züge der Linie RB87 fahren ohne Einschränkungen.

Strecke Donauwörth - Aalen: fährt gemäß Fahrplan

Laut Go-Ahead könne es zu weiteren einzelnen kurzfristigen Ausfällen kommen. Diese werden in der Fahrplanauskunft kommuniziert. Auch in den nächsten Tagen sei mit weiteren Einschränkungen zu rechnen. "Es hat sich gezeigt, dass besonders die Fahrzeuge im Augsburger Netz dem Blitzeis nicht gewachsen waren", so Go-Ahead. (skro)

