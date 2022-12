Go-Ahead startet am Sonntag mit einigen Verspätungen

Go-Ahead betreibt jetzt Bahnstrecken rund um Augsburg – und hat zum Start mit Fahrzeugstörungen zu kämpfen. Am Montag steht die Feuertaufe im Pendlerverkehr bevor.

Das Eisenbahnunternehmen Go-Ahead hat am Sonntagmorgen den Betrieb im Augsburger Nahverkehrsnetz aufgenommen. Allerdings kam es am Morgen zu einigen Verspätungen infolge von Fahrzeugstörungen, die sich auch am Vormittag teils noch auswirkten. Go-Ahead kündigte für den Nachmittag eine Bilanz des ersten Betriebstags an. Die eigentliche Feuertaufe steht dem Betreiber am Montag bevor, wenn der Pendlerverkehr im Großraum Augsburg zu bewältigen ist.

Das Unternehmen hatte bereits angedeutet, dass es in den ersten Tagen zu gewissen Problemen kommen könnte, weil sich die Abläufe erst noch einspielen müssen. Zudem hat Go-Ahead mit Personalmangel zu kämpfen, der erst im Sommer behoben sein soll. Bis dahin fallen bestimmte Verbindungen aus. Go-Ahead betreibt für die kommenden zwölf Jahre das Netz rund um Augsburg auf den Strecken nach München, Ulm und Donauwörth/Treuchtlingen.