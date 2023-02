Go-Ahead streicht in den Faschingsferien Zugverbindungen nach München

In den Faschingsferien fallen etliche Züge von Augsburg nach München aus. Grund sind Bauarbeiten der DB an der Bahnlinie.

Nachdem seit dieser Woche schon die Züge zwischen Augsburg und Mertingen (Kreis Donau-Ries) baustellenbedingt ausfallen, kommt für Pendler und Pendlerinnen im Raum Augsburg eine zweite Hiobsbotschaft: Go-Ahead wird in den Faschingsferien auch auf der Strecke nach München etliche Verbindungen streichen. Dies betrifft auch zahlreiche Fahrten am Morgen nach München und am Nachmittag zurück nach Augsburg. Teils kommt es zu Verschiebungen bei Abfahrtszeiten. Grund ist laut Go-Ahead eine Baustelle der DB Netz. Der Infrastrukturbetreiber plant Entwässerungsarbeiten und eine Böschungsstabilisierung zwischen Mering und Mammendorf. Fahrgäste werden gebeten, sich im Internet unter go-ahead.bayern zu informieren.

Go-Ahead hatte zum Betriebsstart im Dezember mit massiven Störungen und Schäden an den Triebwagen zu kämpfen. Teils kam der Verkehr komplett zum Erliegen. Bei den jüngen Einschränkungen spielten verstärkt Schäden an den Bahngleisen oder Bauarbeiten der DB eine Rolle. (skro)

