Vergangene Woche gab es viele Verspätungen bei Go-Ahead

Probleme an Fahrzeugen, Signalen und Weichen sorgten zuletzt für erhebliche Verzögerungen im Raum Augsburg. Demnächst steht auch noch eine Baustelle an.

Bei der Pünktlichkeit hat der Bahnbetreiber Go-Ahead vergangene Woche nach Zahlen des Fahrgastverbands Pro Bahn wieder erhebliche Rückschritte gemacht. Grund dafür waren Fahrzeugstörungen sowie Probleme an Signalen auf der Strecke Richtung Ulm am Mittwoch und ein Schienenbruch auf der Strecke nach Donauwörth am Donnerstag. Wegen des Konzepts mit den durchgehenden Zügen Richtung München breiten sich Verspätungen auf einem Streckenast früher oder später im gesamten Streckennetz aus.

Wie Go-Ahead die Zugverspätungen im Raum Augsburg erklärt

Die Verspätungsanfälligkeit der Züge im Morgenverkehr war laut Daten von Pro Bahn so hoch wie noch nie seit Weihnachten. Allerdings war Go-Ahead in den ersten Wochen nach Betriebsstart mit einem Notfahrplan und deutlich ausgedünntem Angebot unterwegs, sodass die Zahl der Verspätungsminuten insgesamt niedriger lag, auch wenn manche Fahrten teils gar nicht stattfanden.

Wie berichtet kommt es demnächst zu einem kompletten Wegfall des Zugverkehrs zwischen Augsburg und Meitingen. Grund sind Arbeiten an Bahnsteigen und der Oberleitung durch die Deutsche Bahn. Vom 15. Februar bis 14. März fahren Ersatzbusse in diesem Abschnitt. Danach kommt es weiterhin immer wieder zu baustellenbedingten zu Einschränkungen. (skro)

