Go-Ahead: Zahl der Verspätungen im Raum Augsburg geht zurück

Der Fahrgastverband Pro Bahn geht von einer weiteren Verbesserung aus. Am Donnerstag gab es wegen eines Gleisbruchs aber erhebliche Probleme im Raum Augsburg.

Nach dem Desaster zum Betriebsstart des Eisenbahnunternehmens Go-Ahead im Dezember hat sich die Zahl der Verspätungen verringert. Zu diesem Ergebnis kommt der Fahrgastverband Pro Bahn nach einer Auswertung der Verspätungen im Go-Ahead-Netz in der zu Ende gehenden Woche. Die Zahl der summierten Verspätungsminuten sei weiter sinkend, allerdings gab es am Donnerstag erhebliche Probleme wegen eines Gleisbruchs zwischen Dinkelscherben und Freihalden auf dem Streckenast Richtung Ulm, so Pro Bahn. In der Folge breiteten sich die Verspätungen ins gesamte Go-Ahead-Netz bis nach München aus. Entnervte Pendler und Pendlerinnen ließen sich am Abend teils von Angehörigen mit dem Auto abholen, um halbwegs zügig nach Hause zu kommen.

Go-Ahead im Raum Augsburg: Verbesserungen an Fahrgastinformation

Gegenüber Pro Bahn hat Go-Ahead angekündigt, das Fahrgastinformationssystem zu verbessern. Teils gab es zuletzt falsche oder gar keine Anzeigen zum nächsten Halt, weil das automatische System immer wieder Aussetzer hat. Bis Ende Februar will Hersteller Siemens eine neue Software liefern. Bis dahin soll den Triebwagenführern die Bedienung erleichtert werden, wenn sie bei Ausfall der Automatik manuell einspringen müssen. Ein Problem sind auch nach wie vor die Toiletten. Die Reparatur der Frostschäden an Leitungen zieht sich. Go-Ahead hatte Mitte Februar nach einem Eisregen den Betrieb vorübergehend einstellen müssen, nachdem alle Triebwagen Feuchtigkeitsschäden in einem Druckluftsystem davongetragen hatten. (skro)