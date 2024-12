Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Ein 63-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag gegen 18.40 Uhr in der Gögginger Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei übersah der Verkehrsteilnehmer ein Auto, das an einer Ampel stand. Er fuhr auf dieses auf. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von über ein Promille, so die Polizei. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Zudem stellten sie die Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 63-Jährigen. (ina)