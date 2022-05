Augsburg-Göggingen

16:31 Uhr

Betrugsversuche bei Gögginger Rentnern scheitern

Wieder kam es in Augsburg zu Betrugsversuchen. Doch weder der angebliche Rechtsberater am Telefon, noch der vermeintliche Sohn per SMS haben bei ihren Opfern Erfolg.

Von Sophie Sonntag