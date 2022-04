Augsburg-Göggingen

vor 1 Min.

Betrunkene Autofahrerin beschädigt drei Pkw

Bei einem Unfall einer alkoholisierten Autofahrerin in Augsburg-Göggingen entstand ein erheblicher Schaden.

Die 62-Jährige Fahrerin verursachte mit ihrem Wagen in Göggingen einen Unfall. Sie war so angetrunken, dass die Polizei am Unfallort alle Hände voll zu tun hatte.