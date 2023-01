Betrunkener Ladendieb ohne Führerschein unterwegs

Dieser nächtliche Ausflug zweier Männer in Augsburg war dümmer als die Polizei erlaubt. Die beiden sollen nicht nur in einer Tankstelle geklaut haben.

Der Polizei wurde am Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr ein Ladendiebstahl in einer Tankstelle in Augsburg-Göggingen im Bereich der Edisonstraße gemeldet. Die beiden Täter seien bereits mit einem Auto geflüchtet, hieß es weiter.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Mit Erfolg. Im näheren Umfeld entdeckten Einsatzkräfte das beschriebene Fahrzeug und hielten es an. Im Auto saßen ein 23-jähriger Fahrer und ein 32 Jahre alter Mann. Tatsächlich fanden die Beamten das Diebesgut. Dabei handelte es sich um Elektrozubehör im Wert von etwa 30 Euro. Es wurde sichergestellt und später dem Mitarbeiter der Tankstelle wieder übergeben. Den Beamten fiel zudem eine deutliche Alkoholisierung beider Männer auf.

Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von knapp 1,6 Promille. Flucht und Fahrt waren beendet. Bei dem 23-Jährigen wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme zur Feststellung des Blutalkoholwerts durchgeführt. Wie sich zwischenzeitlich herausstellte, besaß keiner der Männer eine Fahrerlaubnis.

Die Polizei stellte deshalb die Fahrzeugschlüssel sicher, um weitere Fahrten zu verhindern. Beide Männer – beim Beifahrer wurden über zwei Promille Alkohol festgestellt – mussten die Morgenstunden im Polizeiarrest verbringen. Wie die Polizei berichtet, war die Gefahr, dass die beiden aufgrund ihres Zustands weitere Straftaten begehen könnten, zu groß. Die Polizei ermittelt nun gegen das Duo wegen Ladendiebstahls, gegen den 23-Jährigen zudem wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (ina)