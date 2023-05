Die Firma Gronde Sehen & Hören expandiert in Göggingen

Das Augsburger Unternehmen Gronde Sehen & Hören eröffnet den Geschäftsbereich Hörakustik neu. Die Filiale ist im Center an der Bergiusstraße.

Das Unternehmen Gronde expandiert am Standort Göggingen. Seit 2011 betreibt Gronde Sehen & Hören eine Filiale am Center in der Bergiusstraße 1. Nun wurde nach Firmenangaben die Ladenfläche links neben dem bestehenden Geschäft frei, Gronde griff zu. Beide Flächen wurden verbunden, aufwendig saniert und neu ausgestattet, heißt es. Somit habe auch der Geschäftsbereich Hörakustik seinen ihm gemäßen Platz bekommen.

Gronde Sehen & Hören führt seit zehn Jahren den Bereich Hörakustik

Geschäftsführerin Lena Gronde sagt zur Eröffnung: "Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir nun an allen Standorten unsere Beratungskompetenz in Bezug auf Sehen und Hören anbieten." Die Hörakustik kam vor zehn Jahren hinzu. Filialleiterin in Göggingen ist Nadine Schattleitner.

Die Räume sind auf 200 Quadratmeter Fläche verteilt. Hörakustikmeisterin Martina Rathgeb war zuvor in der Filiale in der Maximilianstraße tätig, sie kümmert sich ab sofort um die Kundschaft in Göggingen. (möh)