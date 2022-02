Dieb ist geständig und verspricht Rückkauf

Manchmal wird ein Diebstahl erst Tage später entdeckt. Eheringe sind aufgrund ihrer Gravuren leicht zuzuordnen.

So war es auch in Göggingen, wo eine 65-jährige Geschädigte den Diebstahl ihres Eherings erst am Donnerstag, 27. Januar, anzeigte. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Handwerker hatte bei ihr zu Hause im Badezimmer Möbel aufgebaut. Nachdem der Handwerker wieder gegangen war, stellte die Frau das Fehlen ihres Eheringes fest. Das Schmuckstück hatte sie im Badezimmer abgelegt.

Inzwischen konnte der Dieb ermittelt werden. Der 27-jährige Mann war geständig und bereute seine Tat. Er gab an, den Ring bereits weiterverkauft zu haben. Er wolle ihn aber noch am gleichen Tag zurückkaufen, sodass die Geschädigte ihren Ring wieder bekommen kann. Den Mann erwartet trotzdem eine Anzeige wegen Diebstahls. (sil)