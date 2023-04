Dieb stiehlt Bargeld aus Umkleidekabine

Ein bislang unbekannter Täter soll während eines Fußballspiels in Augsburg eine Umkleidekabine durchwühlt und Bargeld gestohlen haben.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag Bargeld aus einer Sportumkleidekabine gestohlen. Wie die Polizei berichtet, erstatteten ein 23-Jähriger und ein 21-Jähriger eine entsprechende Anzeige. Im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 12.20 Uhr befanden sich ihre Kleidungsstücke samt Wertgegenständen während eines Fußballspiels in einer unversperrten Umkleidekabine einer Sportanlage in der Pfarrer-Bogner-Straße, so die Polizei. "Beim Zurückkommen stellten die beiden fest, dass Bargeld aus ihren Geldbeuteln durch einen bislang unbekannten Täter entwendet wurde", heißt es von der Polizei weiter, die nun ermittelt und unter der Telefonnummer 0821/323-2710 Hinweise entgegennimmt. (jaka)