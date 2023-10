Augsburg-Göggingen

16:36 Uhr

Dieb stiehlt Fahrrad aus Innenhof

Ein Fahrraddiebstahl in Augsburg beschäftigt die Polizei.

Ein 38-Jähriger stellt sein Fahrrad in einem Innenhof in Augsburg ab. Als er am Morgen wiederkommt, ist das E-Mountanbike nicht mehr da.

Im Zeitraum vom Sonntagabend, 19 Uhr, bis Montagmorgen, 9.45 Uhr, ist es im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Gabelsbergerstraße in Augsburg zu einem Fahrraddiebstahl gekommen. Den Angaben der Polizei zufolge hatte ein 38-jähriger Anwohner sein versperrtes blaues E-Mountainbike der Marke Cube dort abgestellt. Als er am nächsten Morgen wiederkam, sei das Fahrrad weg gewesen, heißt es weiter. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter der 0821/323-2710 um Zeugenhinweise. (jaka)

