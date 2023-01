Augsburg-Göggingen

Einbrecher dringen in Wohngebäude ein

Zwei Einbrüche im Krautgartenweg in Göggingen beschäftigen die Polizei in Augsburg.

In einer Straße in Göggingen in Augsburg wird gleich zwei Mal in verschiedene Objekte eingebrochen. In einem Fall werden die Täter beobachtet. Besteht ein Zusammenhang?

Zwei unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Sonntag von Zeugen beobachtet worden. Nach Angaben der Polizei sahen die Zeugen gegen 0.15 Uhr, wie zwei Männer im Krautgartenweg in Göggingen im Bereich der zweistelligen Hausnummern einen Einbruch begingen. Einer der Männer überstieg demnach gerade den Zaun zum Grundstück. Die "Personen bemerkten, dass sie beobachtet wurden, und flohen noch vor Eintreffen der Polizei", heißt es von der Polizei. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Während der Sachschaden auf 1500 Euro geschätzt wird, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, ob etwas gestohlen wurde, und wenn ja, wie wertvoll es ist. Von den Tätern trug einer eine schwarze Kapuzenjacke mit Fell an der Kapuze. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. Im Krautgartenweg kam es in der Zeit von Samstag, 17.30 Uhr, auf Sonntag, 16 Uhr, zu einem weiteren Einbruch in ein Wohnobjekt, das sich im Bereich der zweistelligen Hausnummern befindet. "Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich Zutritt in das Objekt und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen", heißt es von der Polizei. Der Täter machte Beute, deren Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Eurobereich liegt, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht, sei Teil der durch die Kriminalpolizei Augsburg geführten Ermittlungen. Auch in diesem Fall bittet die Kripo Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (jaka)

