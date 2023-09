Einbrecher dringen in Wohnung ein

Einen Einbruch in eine Wohnung im Augsburger Stadtteil Göggingen meldet die Polizei. Sie bittet um Hinweise.

Ein oder mehrere unbekannte Täter sind am Dienstag in eine Wohnung in der Gabelsbergerstraße im Stadtteil Göggingen eingebrochen. Die Tat ereignete sich im in der Zeit von 7.30 Uhr bis 15.45 Uhr. Laut Polizei entstand ein Beuteschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-3810. (ina)