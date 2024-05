Einbrecher dringen in Wohnung ein

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Augsburg-Göggingen bittet die Kripo um Zeugenhinweise.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sind in der Alemannenstraße in Göggingen in eine Wohnung eingebrochen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Donnerstag bis Dienstag.

Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Der genaue Beuteschaden wird laut Polizei derzeit noch abgeklärt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter 0821/323-3821 zu melden. (ina)