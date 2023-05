Einbrecher scheitern an Schiebetür

Drei Männer versuchen, in eine Tankstelle in Augsburg einzubrechen, doch die Tür bekommen sie nicht auf. Dann geht die Alarmanlage los. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Drei bislang unbekannte Täter haben am Montag versucht, in eine Tankstelle in der Peter-Dörfler-Straße einzubrechen. Der Polizei zufolge hielten sich die drei Männer im Zeitraum von 5.45 Uhr bis 6.40 Uhr im Bereich der Tankstelle auf und versuchten, die Schiebetüre der Tankstelle zu öffnen. Als schließlich die Alarmanlage auslöste, flüchteten die drei bislang unbekannten Täter. Einer der Männer soll 1,85 Meter groß und etwa 25 Jahre alt gewesen sein. Er war den Angaben zufolge etwa 80 Kilogramm schwer, hat kurz rasierte Haare, einen Drei-Tage-Bart und trug schwarze Kleidung sowie weiße Socken. Der zweite Mann soll etwa 1,82 Meter und 25 Jahre alt gewesen sein, dazu ungefähr 70 Kilogramm schwer und schlank. Er hat seine Haare ebenfalls kurz rasiert und trug eine grau-schwarze Jacke, hellblaue Jeans und eine schwarze Brille. Der dritte Mann war etwa 1,77 Meter groß und möglicherweise um die 24 Jahre alt, laut Polizei könnte er etwa 70 Kilogramm wiegen. Er trug einen weißen Kapuzenpullover mit dem Aufdruck "Rocky Balboa" und eine weiße Hose. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Versuchs eines besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen. (AZ)